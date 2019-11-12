كريم الديب يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي

تعرض كريم الديب لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته بمباراة فريقه أمام الهلال المطروحي التي أقيمت عصر اليوم.

وأجرى اللاعب أشعة عقب إصابته ليتبين أنه تعرض لقطع بالرباط الصليبي للركبة.

وكان كريم الديب سجل هدفين في مباراة الفريق اليوم أمام الهلال المطروحي التي تأتي في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة المحرق البحريني في إياب دور الـ 16 من البطولة العربية للاندية " كأس محمد

السادس".

وتعرض الاعب الي الاصابة بالرباط الصليبي خلال مواجهة ودية الاتحاد السكندرى أمام الهلال المطروحي، مساء اليوم الثلاثاء ، بمقر النادى فرع سموحة، في إطار استعداداته للقاء المحرق البحريني بالبطولة العربية للأندية.

ومن المقرر أن يغيب كريم الديب عن صفوف الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر عن مباريات الفريق.