تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي الأساسيين

خضع لاعبو المنتخب المصري الأوليمبي الأساسيين، الذين شاركوا فى مواجهة غانا كاملة، لتدريبات استشفائية، تحت إشراف وائل رياض "شيتوس" المدرب المساعد للمنتخب.
يأتي ذلك للحفاظ علي اللاعبين من التعرض للاجهاد في ظل خوضهم مباراة كل ثلاثة أيام. المنتخب استأنف تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقررلها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.
منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.
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