أهداف مباراة نيجيريا وزامبيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

تغلب منتخب نيجيريا على نظيره الزامبي بنتيجة 1/3، مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2019، في ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ليستعيد آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بشرط تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة يوم الجمعة القادمة.

واستضاف ستاد السلام الدولي هذه المباراة فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت جرينيتش، بعد ساعة واحدة من فوز جنوب أفريقيا على كوت دي فوار بهدف دون رد، لحساب نفس المجموعة “B”.

وتتصدر جنوب أفريقيا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتحتل نيجيريا المركز الثاني بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن كوت دي فوار الثالثة، وبفارق نقطتين عن زامبيا المتذيلة بنقطة واحد من تعادل سلبي مع جنوب أفريقيا في الافتتاح.

وتقدمت زامبيا في مباراة الليلة بهدف نظيف عند الدقيقة 12 سجله اللاعب “داكا”، لكن فرحة تماسيح زامبيا لم تدم لأكثر من خمس دقائق، حيث تمكنت نيجيريا من إدارك هدف التعديل في الدقيقة 16.

وتمكن مهاجم نادي مونتريال إمباكت الكندي “أوكونكو” من تسجيل هدف تعادل النسور الخضر بعد تلقيه تمريرة من إبراهيم صانوسي.

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وهيمنت نيجيريا على مجريات اللقاء في الشوط الثاني من اليمين واليسار، وأهدرت العديد من الفرص السهلة لتسجيل الهدف الثاني، حتى جاء “نواكالي” ليُسجل هدف التقدم في الدقيقة 65 من ركلة ثابتة نموذجية، سددها من حوالي 25 ياردة، ذهبت على يسار حارس زامبيا الذي فوجيء بها في الشباك بعد مرورها بشكل غريب من جوار الحائط البشري.

وسعى المنتخب الزامبي لتحقيق هدف التعديل خلال الدقائق الأخير بكل ما لديه من قوة، ليندفع بصورة مُبالغ فيها إلى الأمام، لتسجل نيجيريا الهدف الثالث من هجمة مضادة نموذجية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع بواسطة لاعب ماينز الألماني “تايو أونيي” بعد مساعدة من لاعب نادي أكوا يونايتد النيجيري “أودو”.