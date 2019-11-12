رسمياً.. محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح سيغيب عن مواجهتي الفراعنة القادمتين أمام كينيا وجزر القمر.



وكان صلاح قد تعرض للإصابة في الكاحل أثناء مواجهة فريقه الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي عقب تعرضه لتدخل "خشن" من البرازيلي فيرناندينيو لاعب وسط سيتي في الشوط الأول ولم يخرج حتى الدقيقة السابعة والثمانين.



وتعرض صلاح للإصابة في الكاحل أيضاً أمام ليستر سيتي منذ قرابة الشهر.



وستواجه مصر كينيا في استاد برج العرب يوم الخميس القادم في افتتاح مباريات الفريق ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021"، ثم ستحل ضيفة على جزر القمر في الثامن عشر من الشهر الحالي ضمن التصفيات ذاتها.

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