

غاب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن مران منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة كينيا بعد غدٍ الخميس، في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.



واكتفى صلاح بمشاهدة المران من مقاعد البدلاء، بسبب شكواه من إصابة، تعرض لها خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة (3-1)، بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وتبدو فرص صلاح ضئيلة في اللحاق بمباراة كينيا، وفقا لمصدر داخل منتخب مصر، وهو ما سيحسمه الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، خلال الساعات القليلة المقبلة.



وغاب نجم ليفربول عن معسكر منتخب مصر، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بسبب الإصابة أيضا.



وعانى صلاح من إصابة في الكاحل أمام ليستر سيتي، لحساب الجولة الثامنة من البريميرليج، يوم 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي.



ويبدو أنه لم يتخلص بشكل تام من تبعات هذه الإصابة، حتى الآن، كما تعرض لضربة في نفس موضعها، خلال مواجهة مانشستر سيتي، الأحد الماضي.

المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح قد يغيب عن مواجهة كينيا مع منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.