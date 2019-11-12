رياضة | منتخب مصر يستعد لمواجهة كينيا وغياب محمد صلاح للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يستعد لمواجهة كينيا وغياب محمد صلاح للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى المنتخب الوطني الأول تدريبه الرئيسي اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالأسكندرية استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس في الجولة الأولي من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وشارك اللاعبين المحترفين في المران بصورة طبيعيه وعلي رأسهم محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي.

واكتملت الصفوف بشكل كامل داخل المعسكر إستعدادا لبداية إنطلاق مبلريات المنتخب الرسميه، فيما شاهد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر المران من خارج الملعب في ظل الإصابة الذى يعاني منها.

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المنتحب يعلن غياب محمد صلاح عن مباراتى كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وذلك بعد الكشف علي محمد صلاح وإجراء الفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريقه ليفربول.

ويخوض المنتخب مباراة كينيا يوم الخميس على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.