رياضة | تعادل بطعم الفوز للمالية أمام دمنهور بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل بطعم الفوز للمالية أمام دمنهور بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق دمنهور مع فريق مالية كفر الزيات بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما علي استاد دمنهور ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون من : عمرو الصعيدي، أحمد درة ،زيدان أسماعيل ، علي العربي ، إسلام رمضان ،رجب العربي ، رضوان يوسف ،محمود فتحي، وحيد محسن، عمارمحمد، أحمد العوضي.

بينما بدأ مالية كفرالزيات بتشكيل مكون من : عبدالحليم محمود، عبدالله عبدالفتاح، ،أحمدعبدالقادر ،، محمدعبدالمنعم، ، امير مختار، ،محروس محمد ،محمود عبدالعاطي،عبدالله السيدمحمد،احمدعبدالغفار، احمد دكة،عبدالعزيز عبدالمولي

تقدم دمنهور عن طريق وحيد محسن فى الدقيقة ٨ من رأسية من عرضية بالمقاس للظهيرالايسر اسلام رمضان بينما احرز هدف التعادل للمالية احمد دكةمن ضربة حرة مباشرة تصطدام بالحائط البشري وتدخل مرمي دمنهور

وبهذ ا التعادل توقف رصيد دمنهور فريق دمنهور رصيد عند 8 نقاط،

المباراة أدارها تحكيما مبروك نبيل من منطقة القاهرة ومساعد اول ايهاب خيري ومساعد هاني العشري واحمدعلي.