رياضة | رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ، وذلك بعد الكشف عليه واجراء الفحوصات المكثفة عليه .



وعقد الكابتن حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب الكابتن محمد بركات والدكتور محمد أبوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة .

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، وتسببت في غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد، قبل أن يعود بعد ذلك ويشارك ضد توتنهام، ولكن تجددت الإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي الأخيرة، والتي سجل فيها الفرعون المصري الهدف الثاني للريدز.