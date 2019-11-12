رياضة | مران الزمالك.. غياب حازم إمام وجلسة بين ميتشو ونجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. غياب حازم إمام وجلسة بين ميتشو ونجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الخسارة أمام وادي دجلة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين امس الاثنين.

وشهدت التدريبات تواجد مسؤولي شركة "كتالوبت" الإنجليزية في مقر النادي، وذلك لمتابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس الإدارة بشرائها من أجل مساعدة الفريق.

وحرص "كتالوبت" على التواجد في مقر نادي الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة وكيفية التعامل معها.



يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد حصل على عدة اجهطة من الشركة وجاءت كالتالي :

١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) .

٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) .

٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)

٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) . Advertisements وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعقد جلسة سريعة مع محمد عبد الغني مدافع الابيض على هامش المران، وذلك من اجل تلقينه بعض التعليمات الهامة المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وغاب حازم إمام قائد الفريق عن التدريبات الجماعية للابيض بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، حيث خاض بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم. وخضع لاعبو الفريق الابيض لبعض التدريبات التأهيلية والبدنية الخفيفة وذلك بعد ان خاض الزمالك مباراة ودية امس الاثنين أمام وادي دجلة، حيث طلب الصربي ميتشو من اللاعبين بعمل بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة. وشارك المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في تدريبات اليوم بشكل طبيعي، دون التأثر بالاصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مواجهة وادي دجلة الودية. وشارك محمد أبو جبل حارس مرمى الابيض في التقسيمة مع بقية اللاعبين كلاعب، وذلك بالرغم من خضوع الفريق لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة. وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو على أن يكون المران خفيفا على معظم اللاعبين بجانب عدم وجود حراس آخرين لارتباط محمد عواد بالتواجد مع المنتخب الأول ومحمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي.

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