رياضة | حسن شحاته يفاجئ جهاز الأوليمبي بعد التأهل الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاته يفاجئ جهاز الأوليمبي بعد التأهل الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على مفاجئة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، عقب التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وأجرى حسن شحاته المدير الفني السابق للفراعنة، مكالمة مع شوقي غريب وباقي أفراد الجهاز الفني، للتهنئة بأداء الفراعنة الصغار وتصدر مجموعته بالبطولة.

وأثنى شحاته، على أداء لاعبو المنتخب والروح القتالية التي ظهروا بها خلال مباراة غانا، والتي انتهت للمنتخب الوطني بثلاثية مقابل هدفين.

وحقق المنتخب الوطني الأوليمبي، فوزا على غانا بنتيجة 3-2 بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولي، ويضمن تأهله للدور النصف نهائي بعد إحتلاله صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على ملعبي السلام والقاهرة، بمشاركة 8 منتخبات بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.