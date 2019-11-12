رياضة | الإسماعيلي يستعد للجزيرة الإماراتي بفوز ودي على المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستعد للجزيرة الإماراتي بفوز ودي على المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الجزيرة نهاية نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

هدف المباراة الوحيد سجله مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه بعد تدخل من حازم مرسى مهاجم الفريق الواعد.

هذا وتعرض محمد مجدى الجمل قلب دفاع الإسماعيلى للإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية على هامش المباراة الودية المقامة حاليا أمام المصرى البورسعيدى.

وشارك محمد عمار مدافع الفريق الشاب بديلا لمجدى خشية تفاقم إصابته وبالتالى زيادة مدة غيابه.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

Advertisements

خط الدفاع .. محمود البدرى ،محمد مجدى ، محمد هاشم ، اسامة إبراهيم.

خط الوسط .. محمد مخلوف ، محمود دونجا ، محمد بيومى ، مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. احمد مدبولى ، وجيه عبدالحكيم.

وشارك كل من عمر الوحش ، عماد حمدى، نادر رمضان ، محمد الضرف ، محمد عمار ، خليل نيمار ، محمد نصر ، محمود صلاح ، حازم مرسى من مقاعد البدلاء.

ووقف لاعبو الإسماعيلي والمصرى دقيقة حداد على روح علاء على لاعب الزمالك والمصرى ووادى دجلة سابقا الذى رحل لجوار ربه أمس اثر تعرضه لوعكة صحية مؤخرا وذلك قبل الودية التى تجمعهما اليوم بإستاد الإسماعيلية.

تقام الودية ضمن سلسلة التجارب التحضيرية للدراويش استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتي نهاية نوفمبر الجارى فى إياب دور ال16 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال.