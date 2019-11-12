رياضة | شراكة بين نادي الصيد وأحد البنوك بقيمة ٦٣ مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شراكة بين نادي الصيد وأحد البنوك بقيمة ٦٣ مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار سياسة مجلس الإدارة لزيادة موارد الفروع، تم توقيع عقد رعاية بفرع النادي بمدينة ٦ أكتوبر مع احد البنوك المصرية بقيمة ٦٣ مليون جنيه لمدة عشر سنوات.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قام بفصل التعاقد الخاص بفرع أكتوبر عن التعاقد بمقر النادى بالدقي تأكيدًا لسياسة المجلس في دعم الفروع لزيادة مواردها.

وقع محسن طنطاوي رئيس النادي العقد بحضور مسئولي البنك والمهندس محمد همام نائب رئيس النادي و ايهاب حشيش أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد العقدة والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد الشاذلي والمهندس حسين أبو السعود واللواء شيرين شمس مدير النادي.

يبدأ التعاقد في أول يناير القادم ومن المتوقع انتهاء البنك من تجهيز المقر وبدء تشغيل الفرع في غضون شهرين من بداية التعاقد.