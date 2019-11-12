انت الان تتابع كاسانو: رونالدو قد يتعرض للإيقاف لمدة سنتين بعدما فعله أمام ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح الإيطالي أنطونيو كاسانو لاعب روما السابق، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يتعرض لعقوبة كبيرة، بسبب خروجه من ملعب "أليانز ستاديوم" قبل نهاية مباراة ​يوفنتوس​ وميلان.

وقال أنطونيو كاسانو، في تصريحات خلال البرنامج التلفزيوني الإيطالي "تيكي تاكا"، أن رونالدو قد يتعرض للإيقاف لمدة سنتين، بعد أن فعل نفس التصرف الذي قام به الإيطالي، وذلك عندما كان لاعبا لروما.

وأوضح كاسانو، أنه خلال مباراة "الديربي" بين روما ولاتسيو، قام المدرب فابيو كابيللو وقتها باستبداله، وتعمد الخروج فورا من ملعب "الأولمبيكو"، قبل انتهاء المباراة.

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وأشار الإيطالي إلى أن مثل هذا التصرف يخالف قوانين مكافحة المنشطات، حيث من المفترض أن يبقى جميع اللاعبين في ملعب اللقاء، لاختيار اثنين منهم للخضوع لفحص المنشطات، ولا يسمح لهم بمغادرة الملعب قبل نهايتها.

وتابع كاسانو أنه عاد بسرعة إلى الملعب آنذاك للخضوع لهذا الفحص، وإلا كان سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنتين، حيث إنه اختير حينها.

وغادر كريستيانو رونالدو ملعب "أليانز ستاديوم" بعد أن قام المدير الفني ماوريسيو ساري باستبداله، في الدقيقة 55 من عمر مباراة القمة بين يوفنتوس وضيفه ميلان، ضن الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متجها إلى المنزل بدلا من الجلوس على دكة البدلاء أو الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، حتى انتهاء المباراة.