شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لمحمد صلاح مع أقاربه بعد وصوله من إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على عدد من الصور لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، مع أقاربه عقب وصوله الثلاثاء إلى القاهرة للإنضمام إلى معكسر المنتخب الوطني استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في اطار التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021.

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والتقى صلاح بأفراد أسرته وأصدقائه قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب القومى.

وحرص صلاح خلال زيارته القصيره عل. الاطمئنان على أفراد عائلته وأصدقائه واطمئن على سير العمل بالمعهد الأزهرى الذي تبرع به وسيتم افتتاحه خلال أسابيع قليلة بعد أن وافق رئيس الوزراء وشيخ الأزهر على استضافة مدرسة داخل المعهد استجابة لاهالى قريته تجريح بمحافظة الغربية.

محمد صلاح يلتقى بأسرته فى تجريح بمحافظة الغربية

محمد صلاح يلتقى بأسرته فى تجريح بمحافظة الغربية

ومن المتوقع أن يحضر صلاح حفل افتتاح المعهد والمدرسة بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية بحضور عدد كبير من المسئولين والوزراء.