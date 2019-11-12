شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاده من المنتخب.. محمد صلاح يستعد لافتتاح المعهد الأزهري بنجريج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل نجم المنتخب المصرى وفريق ليفربول الانجليزى محمد صلاح القاهرة مساء اليوم استعدادا للمشاركة في مباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحرص صلاح على الانضمام إلى معسكر المنتخب بالرغم من إصابته وأكد على حرصه الدائم على مصلحة المنتخب القومى ودعمه الكامل له من أجل التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية والفوز بها.

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والتقى صلاح بأفراد أسرته وأصدقائه قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب القومى.

وحرص صلاح خلال زيارته القصيره الاطمئنان على أفراد عائلته وأصدقائه واطمئن على سير العمل بالمعهد الأزهرى الذي تبرع به وسيتم افتتاحه خلال أسابيع قليلة بعد أن وافق رئيس الوزراء وشيخ الأزهر على استضافة مدرسة داخل المعهد استجابة لاهالى قريته نجريح بمحافظة الغربية.

ومن المتوقع أن يحضر صلاح حفل افتتاح المعهد والمدرسة بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية بحضور عدد كبير من المسئولين والوزراء.