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إصابة لاعب الاتحاد السكندري بالصليبي...

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جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى أجراها كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى ، الأمر الذى يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمده لا تقل عن 6 شهور وسيتم عرض اللاعب على دكتور أحمد عبد العزيز غدا لتحديد موعد أجراء الجراحة. 

 

وكان الديب قد أصيب فى المباراة الودية التى أنتهت اليوم بفوز الاتحاد على هلال مطروح وأحراز اللاعب الهدفين للاتحاد السكندرى وكان نجم اللقاء.

 

واستقبل الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف الخبر بخزن شديد باعتبار أن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق ويعتمد عليه طلعت يوسف وخاصة فى الجبهة اليسرى.

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