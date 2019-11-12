شكرا لقرائتكم إصابة لاعب الاتحاد السكندري بالصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقبل الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف الخبر بخزن شديد باعتبار أن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق ويعتمد عليه طلعت يوسف وخاصة فى الجبهة اليسرى.
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