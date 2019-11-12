جميع نتائج اليوم فى دورى مرتبط اليد...

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جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء ، مواجهات قوية فى إطار الجولة العاشرة بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

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و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على الزهور 32 /17 و الجزيرة على محافظة الفيوم 24 /15 والبنك الأهلى على حدائق الأهرام 33 /32 و طلائع الجيش على سبورتنج 23 /18 وهليوبوليس على 6 أكتوبر 34 /33 والطيران على المعادى 34 /25 فيما تعادل الأهلى مع الأوليمبى 23/23 و سموحة مع الحوار 28 /28 .

فيما تشهد الجولة الـ 11 لقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع الزمالك وسموحة مع الزهور وأصحاب الجياد مع محافظة الفيوم والبنك الأهلى مع الحوار وسبورتنج مع جزيرة الورد و 6 أكتوبر مع حدائق الأهرام والأهلى مع طلائع الجيش والمعادى مع هليوبوليس والطيران مع الأولمبى.