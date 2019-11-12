شكرا لقرائتكم استمرار محمد صلاح في معسكر المنتخب رغم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقر جهاز المنتخب على عدم سفر محمد صلاح إلى جزر القمر لتجنب إجهاده خاصة أنه لن يشارك في المباراة.
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