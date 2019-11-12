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استمرار محمد صلاح في معسكر المنتخب رغم الإصابة...

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جدة - عمرو شويل فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استمرار محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، في معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. 

 

واتفق حسام البدري مع صلاح على استمراره في المعسكر رغم إصابته وعدم قدرته على اللحاق بالمباراتين، لتلقي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا.

 

واستقر جهاز المنتخب على عدم سفر محمد صلاح إلى جزر القمر لتجنب إجهاده خاصة أنه لن يشارك في المباراة.

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