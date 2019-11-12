شكرا لقرائتكم الإسماعيلي راحة 24 ساعة بعد الفوز الودي على المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية غدا الأربعاء من أجل التقاط الأنفاس وتجنب الارهاق بعد المباراة الودية التى خاضها الفريق مساء اليوم،الثلاثاء، أمام المصري وأنتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ويخوض الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية بجانب سلسلة من الوديات كان أخرها أمام المصرى البورسعيدي وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

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وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري ، ومن المقرر أن يختتم ودياته الاسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.