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نجوم الرياضة يحضرون عزاء علاء علي...

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جدة - عمرو شويل  

وجاء على رأس الحضور كلاً من ، محمود أبو رجيلة، محمود سعد، باسم مرسى، أحمد دويدار، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافى، رضا العزب، محمد رزق، حسام باولو، مهدى سليمان، أحمد نبيل مانجا و مؤمن زكريا .

 

علاء  علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، وافته المنية صباح أمس الإثنين عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.

 

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