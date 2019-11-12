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شكرا لقرائتكم نجوم الرياضة يحضرون عزاء علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
علاء علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، وافته المنية صباح أمس الإثنين عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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