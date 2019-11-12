شكرا لقرائتكم نجوم الرياضة يحضرون عزاء علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء على رأس الحضور كلاً من ، محمود أبو رجيلة، محمود سعد، باسم مرسى، أحمد دويدار، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافى، رضا العزب، محمد رزق، حسام باولو، مهدى سليمان، أحمد نبيل مانجا و مؤمن زكريا .

علاء علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، وافته المنية صباح أمس الإثنين عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.