شكرا لقرائتكم تفاصيل إصابة محمد صلاح واستبعاده من المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مسئولو المنتخب أن |إصابة صلاح عبارة عن التواء في كاحل القدم ، ويحتاج اللاعب لفترة راحة من ١٠ ايام الي اسبوعين .
كان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا أكد عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخراً.
وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.
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