شكرا لقرائتكم تفاصيل إصابة محمد صلاح واستبعاده من المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والفراعنة، والتي ستمنعه من المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

أكد مسئولو المنتخب أن |إصابة صلاح عبارة عن التواء في كاحل القدم ، ويحتاج اللاعب لفترة راحة من ١٠ ايام الي اسبوعين .

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كان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا أكد عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وعقد حسام البدري اجتماعاً مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد ابوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة .

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.