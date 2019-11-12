محمد صلاح بالمركز الثالث في أفضل لاعب في العالم باستفتاء عالمي

استطاع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من احتلال المركز الثالث كأفضل لاعب في العالم، وذلك فيالاستفتاء الذي أجراه موقع جول العالمي، وبحسب ما نشرته شبكة “goal” العالمية فجاء في المركز الأول اللاعب فان دايك مدافع ليفربول وجاء ليونيل ميسي لاعب برشلونة فى المركز الثانى، بينما حل فى المركز الرابع كريستيانو رونالدو، وجاء ساديو مانى لاعب ليفربول فى المركز الخامس.

محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم:

يذكر ان الفرعون المصري محمد صلاح قد حصل على أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لموسم 2017 – 2018 من قبل الشركة الراعية للمسابقة ومن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد، كما حصل على جائزة “جولدن سامبا” والتى تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب فى الفريق، كما استطاع صلاح الحصول على جائزة “الحذاء الذهبي” والذي يتم منحه لهداف الدوري الدورى الإنجليزى، وكذلك حصل على أفضل لاعب فى ليفربول الموسم الماضي باختيار الجماهير واللاعبين، كما تم تتويجه بجائزة الأفضل فى 2018، المقدمة من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF، كما حصل على جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف فى العالم خلال العام الحالي، خلال حفل توزيع جوائز “The Best”