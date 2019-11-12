شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مستمر فى معسكر المنتخب رغم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، استمرار محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في معسكر الفريق القومى، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

واتفق حسام البدري مع اللاعب على استمراره فى المعسكر رغم إصابته وعدم قدرته على اللحاق بالمباراتين، لتلقى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة د.محمد أبو العلا.

واستقر جهاز المنتخب على عدم سفر محمد صلاح إلى جزر القمر لتجنب إجهاده، خاصة أنه لن يشارك في المباراة.