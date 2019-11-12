شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مستمر فى معسكر المنتخب رغم إصابته والان مع تفاصيل الخبر
واتفق حسام البدري مع اللاعب على استمراره فى المعسكر رغم إصابته وعدم قدرته على اللحاق بالمباراتين، لتلقى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة د.محمد أبو العلا.
واستقر جهاز المنتخب على عدم سفر محمد صلاح إلى جزر القمر لتجنب إجهاده، خاصة أنه لن يشارك في المباراة.
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