شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة فى الإسماعيلى بعد الفوز على المصري وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للإسماعيلي، بقيادة الصربي ميودراج يسيتش، لاعبيه راحة سلبية غدا من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق، وذلك بعد المباراة الودية التى خاضها الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، أمام المصري وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ويخوض الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية بجانب سلسلة من الوديات كان آخرها أمام المصرى البورسعيدي، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.