شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شوقى غريب يجتمع بلاعبى المنتخب الاولمبي 15 دقيقة قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المقام حاليًا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وفازت مصر على مالي وغانا بنتيجة (1_صفر) و( 3_2) في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر، ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لمواجهة الكاميرون بعد غد، الخميس، في ختام دور المجموعات.

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واستمرت محاضرة غريب لمدة 15 دقيقة، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على الكاميرون وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

المنتخب حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، وضمن صعوده الي الدور التالي، دون النظر إلى نتيجة مواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .