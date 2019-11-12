شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شوقى غريب يجتمع بلاعبى المنتخب الاولمبي 15 دقيقة قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر
وفازت مصر على مالي وغانا بنتيجة (1_صفر) و( 3_2) في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر، ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لمواجهة الكاميرون بعد غد، الخميس، في ختام دور المجموعات.
واستمرت محاضرة غريب لمدة 15 دقيقة، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على الكاميرون وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.
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