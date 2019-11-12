شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو رجيلة وباسم مرسى وعبد الشافى ومؤمن زكريا فى عزاء علاء علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد كبير من نجوم الكرة المصرية عزاء الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، المقام حالياً أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس الغربية، وجاء على رأس الحضور كل من محمود أبو رجيلة، محمود سعد، باسم مرسى، أحمد دويدار، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافى، رضا العزب، محمد رزق، حسام باولو، مهدى سليمان، أحمد نبيل مانجا ومؤمن زكريا.

علاء علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز وافته المنية صباح أمس الإثنين، عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.



مؤمن زكريا

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