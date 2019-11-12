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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو رجيلة وباسم مرسى وعبد الشافى ومؤمن زكريا فى عزاء علاء علي والان مع تفاصيل الخبر
علاء علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز وافته المنية صباح أمس الإثنين، عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.
مؤمن زكريا
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