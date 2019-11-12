المنتخب: محمد صلاح يعانى من التواء فى الكاحل ويحتاج راحة 10 أيام

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وعقد حسام البدرى اجتماعاً مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبو العلا واللاعب، والذى أكد للمدير الفني رغبته الشديدة فى الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة، والتى تحتاج إلى فترة علاج للتعافى خلال هذه المدة.
وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وشاهد التدريبات المسائية التى خاضها الفريق على ملعب برج العرب.
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