شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: محمد صلاح يعانى من التواء فى الكاحل ويحتاج راحة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، عبارة عن التواء فى كاحل القدم، ويحتاج اللاعب لفترة راحة من 10 أيام إلى أسبوعين.

وكان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أكد عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التى لحقت به مؤخراً.

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وعقد حسام البدرى اجتماعاً مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبو العلا واللاعب، والذى أكد للمدير الفني رغبته الشديدة فى الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة، والتى تحتاج إلى فترة علاج للتعافى خلال هذه المدة.

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وشاهد التدريبات المسائية التى خاضها الفريق على ملعب برج العرب.