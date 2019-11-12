الأهلى يقرر سفر حمدي فتحي للعلاج فى ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام فى الكاميرون.
وتعرض حمدي فتحي للإصابة أمس الاثنين، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عن تعرضه لقطع في غضروف الركبة وخضوعه للجراحة، وهو ما استلزم سفره إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للعلاج من هذه الإصابة.
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