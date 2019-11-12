- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤكد عدم جاهزية محمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر
وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق على ملعب برج العرب.
محمد صلاح 2
محمد صلاح
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يؤكد عدم جاهزية محمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.