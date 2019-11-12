شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤكد عدم جاهزية محمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبو العلا واللاعب، والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة، والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

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وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق على ملعب برج العرب.