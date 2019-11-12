اخبار الرياضه

ثورة داخل مانشستر سيتي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

جوارديولا

يعاني فريق المدرب الاسباني "بيب جوارديولا" من سوء النتائج في الفترة الاخيرة ، وهو الامر الغير مقبول لبطل الدوري الانجليزي الممتاز اخر نسختين .

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وكشفت وسائل الاعلام الانجليزية ان مانشستر سيتي سيقوم بثورة في السوق لضمان عدم تراجع مستوى الفريق النادي يستهدف ضم قلب مدافع من طراز كبير كذلك بديل لـ سيلفا الذي سيرحل وأجويرو أيضا الصفقات ستكلف أكثر بكثير من 100 مليون باوند . 

ويعاني السيتزنس هذا الموسم من خط دفاعه الضعيف بعد تعرض مدافعه المتألق "لابورت" لاصابة قوية قطع في الرباط الصليبي ، والاصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الانجليزي "ستونز" والمستوي الضعيف الذي ظهر به الارجنتيني اوتاميندي ، كل هذه الامور جعلت ادارة النادي تفكر بالقيام بثورة تعاقدات في الانتقالات القادمة 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية من المتصدر علي ملعب الانفيلد ، ليتسع الفارق بينهما الي تسع نقاط

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