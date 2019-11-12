شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الفحوصات الطبية تؤكد عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الفحوصات الطبية أكدت عدم جاهزية نجم المنتخب وليفربول، محمد صلاح لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح، لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، وذلك بعد الكشف عليه واجراء الفحوصات المكثفة عليه.

وعقد الكابتن حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب الكابتن محمد بركات والدكتور محمد ابوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق على ملعب برج العرب.

الفحوصات الطبية تؤكد عدم جاهزية محمد صلاح لمباراة كينيا و جزر القمر