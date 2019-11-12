شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب أفريقيا يتخطى كوت ديفوار بهدف نظيف في أمم أفريقيا تحت 23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بهدف نظيف.

نجحت جنوب أفريقيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة ثابتة حولها اللاعب تيبوهو موكينا بشكل رائع داخل الشباك.

وارتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى النقطة الرابعة، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، ثم زامبيا بنقطة واحدة في المركز الثالث، ونيجيريا بدون رصيد في مؤخرة الترتيب.