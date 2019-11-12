شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يعلق على إصابته بقطع في غضروف الركبة: «ربنا بيختار الصح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حمدي فتحي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي على إصابته بقطع في غضروف الركبة، قائلًا: «راضي بأي حاجة.. ربنا بيختار الصح».
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس الاثنين، إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.
وكتب فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله على كل شىء وراضي بأي حاجة ربنا يدهالي».
وأضاف: «الحمد لله أكيد ربنا بيختار الصح دايما، وأوعدكوا إن شاء الله هرجع إقوى وإحسن من الأول.. دعواتكوا».
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