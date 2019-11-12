شكرا لقرائتكم خبر عن 5 هاتريك لـ«هالاند» فى موسم استثنائى مع سالزبورج النمساوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوى، تألقه مع فريقه هذا الموسم، بعد تسجيله الهدف رقم 26 من 18 مباراة خاضها مع الفريق خلال الموسم.

وتمكن اللاعب، صاحب الـ 19 عامًا، من إحراز ثلاثية «هاتريك» فى مباراة فريقه أمام وولقسييرجر، ضمن الجولة الـ 14 من الدورى النمساوى، وهى المباراة التى انتهت بفوز سالزبورج بثلاثية نظيفة.

هذا الهاتريك هو الخامس لهالاند خلال الموسم، فى رقم مبهر للشاب النرويجى، حيث سجل اللاعب الثلاثية الأولى له فى الموسم بكأس النمسا فى المباراة التى تغلب فيها فريقه على بارندورف بسباعية مقابل هدف.

«وولقسييرجر» كان ضحية لهالاند أيضًا بالدور الأول من الدورى، وفاز سالزبورج باللقاء بخماسية مقابل هدفين، أحرز اللاعب فيها هاتريك.

الهاتريك الثالث للمهاجم النرويجى كان بالجولة السابعة من الدورى النمساوى ضد فريق هارتييرج، وانتهت المباراة بفوز ريد بول سالزبورج بسباعية مقابل هدفين.

بعدها سجل اللاعب «هاتريك» بالجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا ضد فريق جينك البلجيكى، وفاز الفريق النمساوى بسداسية مقابل هدفين خلال اللقاء.

تألق اللاعب الشاب جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية، التى ستسعى بكل قوة للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

فى السياق نفسه، بدأت إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التحرك مبكرًا لحسم ملف الصفقات الجديدة التى ينوى الفريق إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الجارى.

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وقالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، إن يوفنتوس بدأ التحرك للتعاقد مع أول الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة وهو النرويجى هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن سالزبورج النمساوى يطلب الحصول على 100 مليون يورو، مقابل التفريط فى النجم النرويجى البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

وأوضحت أن مسؤولى نادى يوفنتوس قد اجتمعوا بالفعل مع مينو رايولا، مدير أعمال اللاعب النرويجى.

ويسعى مسؤولو يوفنتوس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، لاستغلال العلاقة المتوترة بين رايولا وإدارة مانشستر يونايتد، أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضم إيرلنج هالاند فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وقالت «كوريرى ديلو سبورت»، إن العلاقة بين رايولا، وكيل اللاعبين الأشهر فى أوروبا، وإدارة اليونايتد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن فشل فى بيع الدولى الفرنسى بول بوجبا، نجم الفريق الإنجليزى، خلال الصيف الماضى.

وكان ماوريسيو سارى، مدرب يوفنتوس، طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجى الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد فى الموسم المقبل، مع تقدم الأرجنتينى جونزالو هيجواين فى العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيرى.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد أبدت اهتمامًا واضحًا باللاعب النرويجى، إلا أنه يأتى فى الترتيب الثانى خلف لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالى، الذى يتصدر قائمة المطلوبين لدعم هجوم الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة «ديلى ميرور» الإنجليزية، إن إيرلنج هالاند، مهاجم ريد بول، هو ثانى المرشحين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيكون عليه الدخول فى صراع قوى مع كل من ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الموهبة النرويجية.