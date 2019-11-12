شكرا لقرائتكم خبر عن «إنريكى» يوجه ضربة مُوجعة لآرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية موقف الإسبانى لويس إنريكى، المدير الفنى السابق لبرشلونة، من خلافة أوناى إيمرى فى تدريب آرسنال.

وقالت الصحيفة، إن إنريكى غير مهتم بتولى المهمة الفنية لآرسنال، مضيفة أن مدرب البارسا السابق لا يفكر فى العودة إلى كرة القدم فى الوقت الحالى.

وترك إنريكى منصبه كمدير فنى لمنتخب إسبانيا، فى شهر يونيو الماضى، قبل أشهر قليلة فقط من وفاة ابنته البالغة 9 سنوات بسبب مرض السرطان.

وتابعت الصحيفة أن إنريكى رغم أنه لا يفكر فى منصب المدير الفنى لآرسنال، إلا أنه يفضل بناء مشروع جديد، حيث لا يرغب فى الوصول للفريق فى فترة منتصف الموسم.

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فى السياق نفسه، طالبت جماهير آرسنال عبر مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إدارة النادى بضرورة إنقاذ الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد 12 جولة، حيث تأمل الجماهير فى احتلال مركز مؤهل للبطولة الأوروبية فى الموسم المقبل، كما طالبوا برحيل أوناى إيمرى.

ودخل مايكل أرتيتا، لاعب فريق آرسنال السابق والمدرب المساعد لبيب جوارديولا فى مانشستر سيتى، دائرة المرشحين لتولى قيادة المدفعجية، خلفًا لأوناى إيمرى، المدير الفنى الحالى.

وفجّرت صحيفة «التايمز» الإنجليزية مفاجأة مدوية، حيث أكدت أن إدارة آرسنال ليست لديها نية لإقالة المدير الفنى الحالى للفريق، أوناى إيمرى، لكنهم يضعون أرتيتا كبديل محتمل، إذا حدث تغيير طارئ فى خططهم الإدارية. وأضافت الصحيفة أن أرتيتا كان على وشك تولى مسؤولية تدريب آرسنال، بعد استقالة الأسطورة أرسين فينجر، ولكن فى النهاية اختارت الإدارة أوناى إيمرى.

وأوضحت أن إدارة آرسنال تُفضل الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل أن تكون هناك مراجعة مخطط لها لموقف إيمرى، على الرغم من نتائج الفريق السيئة فى الفترة الأخيرة.

وشددت الصحيفة على أن إدارة آرسنال قررت التأنى وعدم السير فى نفس الطريق الذى اتبعه مانشستر يونايتد بشأن تغيير المدربين بعد انتهاء فترة الأسكتلندى السير أليكس فيرجسون.