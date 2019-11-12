شكرا لقرائتكم خبر عن نادال فى صدارة الترتيب العالمى.. وديوكوفيتش يلاحقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ الإسبانى رافائيل نادال على موقعه فى صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، ويتوقع أن يواجه منافسة شرسة من جانب الصربى نوفاك ديوكوفيتش خلال الأيام القليلة المقبلة على إنهاء الموسم فى الصدارة.

وافتتح ديوكوفيتش مشواره فى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال الأحد الماضى، فى العاصمة البريطانية لندن، بالفوز على الإيطالى ماتيو بيريتينى 6 / 2 و6 / 1، بينما خاض نادال مباراته الأولى فى البطولة أمس الأول الإثنين أمام الألمانى ألكسندر زفيريف.

ويحتاج ديوكوفيتش إلى الوصول للنهائى، على الأقل، من أجل ضمان استعادة صدارة التصنيف العالمى، ومعادلة رقم بيت سامبراس المتمثل فى إنهاء العام فى صدارة التصنيف العالمى للمرة السادسة.

على جانب آخر، خرج النجم السويسرى روجر فيدرر ذهنيًا من مجموعة «بيورن بورج» فى البطولة الختامية للموسم، وذلك بعد خسارته المباراة الأول، أمام دومينيك ثيم، وبات بحاجة للفوز فى المباراتين المقبلتين، للتأهل إلى نصف النهائى.

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وقال فيدرر حسبما نقل موقع رابطة محترفى التنس: «أصبحت بطولة إقصائية بالنسبة لى من الآن، لم يعد هناك هامش للخسارة مرة أخرى، وهذا هو حال باقى البطولات كل أسبوع على مدار الـ20 سنة الماضية، وبالتالى ليس هناك جديد بالنسبة لى».

وأعرب فيدرر عن استيائه من خسارة شوط إرساله الأول فى المباراة ومن خسارة إرساله عند التعادل فى النتيجة (5-5) فى المجموعة الثانية، ومع ذلك أنهى السويسرى المباراة مسددًا 24 كرة قاضية مقابل ارتكاب 22 خطأ مباشرا.

وأضاف فيدرر: «أعتقد أنه (ثيم) لعب بصورة جيدة، لم تساعدنى بدايتى فى المباراة، تأخرت مبكرًا، ولكنى تعافيت بشكل جيد، وأرى أن المباراة كانت متقاربة لفترة طويلة، وامتلكت فرصا، ولم أشعر بأننى كنت خارج نطاق المباراة، ربما عانيت فى البداية فقط».

وتابع: «الأجواء كانت رائعة، كنت أتمنى منح الجماهير نتيجة أخرى للاحتفال بها، شعرت بأن الجماهير انتظرت ذلك وكانوا على استعداد للاحتفال، بشكل عام البطولة هنا رائعة، ولعبت هنا كثيرًا واستمتعت بالجماهير، وأتطلع للمباراتين المقبلتين».

ويواجه فيدرر فى المباراة المقبلة الإيطالى ماتيو بيريتينى، والذى خسر هو الآخر مباراته الأولى أمام نوفاك ديوكوفيتش، وسبق أن تواجه الثنائى مرة واحدة فقط وكان ذلك فى ويمبلدون هذا العام، ولم يخسر فيدرر حينها سوى 5 أشواط.

وعن تلك المباراة قال فيدرر: «بإرساله وما يمكن أن يقدمه، بالطبع كل خصم صعب للغاية هنا، يجب علىّ التعافى والتأكد من تقديم مستوى أفضل مما قدمته اليوم، وآمل فى الفوز بتلك المباراة».