شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: لم تصدر عني تصريحات إعلامية بإستثاء قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محسن صالح: لم تصدر عني تصريحات إعلامية باستثاء قناة الأهلي

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة التصريحات والأخبار المنسوبة إليه خلال الأيام الماضية.

وكانت أنباء ترددت في الفترة القليلة الماضية تفيد باجتماعه مع فايلر المدير الفني للأهلي، بشأن ترشيحه لبعض اللاعبين للانضمام للمارد الحمر، وآخرين للرحيل عنه.

وقال صالح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «بوضوح شديد لم تصدرعني أية تصريحات لأي منبر إعلامي بإستثناء ما تحدثت به لقناة الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام السابقة، عدا ذلك كلها تصريحات غير صحيحة بالمرة ولست مسئولًا عنها».

وأشار إلى أنه يعمل من خلال منظومة كبيرة لها تاريخ في الإدارة ونظام عمل معروف للجميع، وهو لم يأتِ للتصريحات وإلتقاط الصور، بل جاء للعمل وخدمة ناديه، وأنه حال تعامله مع وسائل الإعلام سيكون من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للنادي وهي التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الأخرى.

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ونفى محسن صالح ما تردد عن إجتماعه ولجنة التخطيط مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وقال هذا غير صحيح.

وأوضح أن الجهاز الفني لديه ارتباطات رسمية مهمة خلال الفترة القادمة يرتب لها بطريقته، وهذا هو الأهم، ولم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت.

وتابع: «كل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة».

وأضاف: «البعض أشار إلى قيامي بترشيح بعض اللاعبين للإنضمام للأهلي، وآخرين للرحيل عن الفريق، وهذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد، والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك وفقًا للاحتياجات الفنية التي يراها».

وواصل: «وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتعمل على توفير كل إحتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاءها يرشحون لاعبين بعينهم».

وأكد: «هناك نظام ثابت في النادي الأهلي على مدار تاريخه وهو قيام كل فرد بدوره وفقًا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور».

واختتم: «الكل يعلم أن النادي الأهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعة، ولا ضغوط مع كل خطوة لأن المسئولين في الأهلي يختارون أنسب الكوادر في كل الأماكن ويكون هناك دعم ومساندة وتعاون وفق نظام احترافي يحقق مصلحة النادي».