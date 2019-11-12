شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بالسعودية استعدادًا للمحرق البحريني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المحرق البحريني بكأس محمد السادس.

الاتحاد السكندري يواجه نظيره المحرق في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، في دور الـ16 من البطولة العريبة.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول بقيادة طلعت يوسف، معسكرًا مغلقًا بمدينة جدة السعودية بالفترة من 16 نوفمبر إلى 21 من نفس الشهر، ويتخلله مباراة ودية للفريق ضد الوحدة السعودي.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الوحدة الإماراتي وديًا يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر للبطولة العربية والدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يؤدى الفريق، العمرة، خلال تواجده بالأراضي السعودية بمدينة مكة يوم 19 نوفمبر، على أن تغادر البعثة متجهة إلى مملكة البحرين يوم 21 نوفمبر.