شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه لموقع أستون فيلا: اللعب في الأهلي ساعدني كثيرًا خلال رحلة إحترافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، عن كيف ساعده اللعب في صفوف النادي الأهلي منذ ان كان ناشيء حتى اللعب للفريق الأول.

ولعب تريزيجيه في ناشئي الأهلي، حتى وصل إلى الفريق الأول في الفترة من 2012 وحتى 2015 قبل أن يخرج معارًا إلى أندرلخت ثم ينتقل بشكل نهائي في 2016.

خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، لعب صاحب الـ25 عامًا، لموسكرون البلجيكي معارًا من أندرلخت، ثم انتقل إلى قاسم باشا، وكان أحد أفضل اللاعبين في الدوري التركي خلال المواسم التي قضاها هناك، لينتقل إلى أستون فيلا في الصيف الماضي.

Advertisements

وقال تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «لقد ساعدني الأهلي كثيرًا، إنه فريق كبير في العالم العربي، كنت فخورًا باللعب هناك لمدة 14 عامًا، فزنا بالكثير بالبطولات المحلية والإفريقية معًا».

وأضاف: «لقد خلقوا لي عقلية انتصارية عظيمة، كان يجب أن تفوز هناك، لا مجال للخسارة، لا يمكنك أن تخسر أبدًا».

وأكمل: «كان يجب أن تستمر في العمل الجاد حتى تساعد الفريق وتحافظ على مكانك في التشكيل الأساسي، لا تستسلم أبدًا، لقد وضع الأهلي لي أساسًا رائعًا في كرة القدم».

وعن التكيف في أستون فيلا، قال تريزيجيه: «أنا في نادي ضخم وفريق جيد، والجماهير رائعة وإيجابية دائمًا، إنهم يدعموننا في المباريات إذا فزنا أو خسرنا، دائمًا معنا، أريد أن أسعدهم في كل مباراة»

واختتم: «سمعت كثيرًا عن ملعب فيلا بارك قبل انضمامي، وكنت أتطلع إلى جعله منزلي ولم أشعر بخيبة أمل، إنه ملعب رائع وما يحدث من الجماهير فيه لا يصدق، وشعور رائع أن أكون جزء من هذه التجربة المثيرة».