ساري ييصدم رونالدو ويفتح الباب امامه للرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

بات كريستيانو رونالدو أمام مأزق حقيقي بعدما توترت علاقته مع مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي استبدل النجم البرتغالي مرتين متتاليتين في آخر مباريات لـ"السيدة العجوز"، أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، وأمام ميلان في الدوري الإيطالي.



ولا شك أن خروج رونالدو من الملعب غاضباً، يوضح عدم رضاه عن تصرف ساري، الذي بدوره حصل على دفعة معنوية بعدما أثمر التبديل الذي أجراه عن فوز اليوفي على ميلان بهدف الأرجنتيني باولو ديبالا.

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ومع خوض ساري موسمه الأول بقيادة يوفنتوس، قد يتسبب المدرب السابق لتشيلسي، في رحيل كريستيانو رونالدو سريعاً عن "البيانكونيري" في حال استمرت العلاقة المتوترة بين الطرفين، خاصة أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات لم يتعود على هذا التصرف النادر بتبديله أثناء المباريات.

وطوال تاريخ رونالدو الذي خاض خلاله أكثر من 800 مباراة، لم يتم استبداله قبل مرور ساعة من بدء أي مباراة، سوى 10 مرات فقط، لذلك كان غريباً أن يخرج في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس أمام ميلان، وجاءت ردة فعل اللاعب البرتغالي غاضبة للغاية، حيث غادر الملعب دون أن يستكمل المباراة التي فاز بها فريقه.

ورغم تأكيدات إدارة "اليوفي" أنه لن يتم توقيع أي عقوبة على رونالدو، بعدما توجه بكلمات مسيئة للمدرب، إلا أنها في الوقت نفسه تسعى إلى حل هذه المشكلة سريعاً قبل أن تتفاقم ويصبح اللاعب البرتغالي أمام خيار لا بديل عنه وهو الرحيل.

وحل ديبالا بدلاً من رونالدو مرتين الثانية في غضون أسبوع حيث سبق له أن شارك بديلا له أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي شهدت فوزاً صعباً ليوفنتوس 2-1 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع للقاء، قبل أن يتكرر الأمر نفسه أمام ميلان، وفي هذه المرة أثبت ديبالا صحة قرار ساري، عندما أحرز اللاعب الأرجنتيني هدف الفوز.