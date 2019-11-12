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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنتخب السعودي مهدد بفقدان نجمي الفريق امام اوزباكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
يستعد المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لأن يحل ضيفاً على نظيره منتخب اوزباكستان مساء يوم الخميس، في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن عبدالإله المالكي غاب عن تدريبات “الأخضر”، مساء أمس، بعد تعرضه لنزلة برد قوية ابعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق .
وأوضحت الصحيفة السعودية، أن عبدالله مادو أيضاً اكتفى بإجراء تدريبات خاصة، ولم يشارك مع زملائه بسبب شعوره بآلام في الركبة منعته من خوض المران الجماعي.
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