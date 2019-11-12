الاتحاد الإسباني: فضلنا السعودية باستقلالية ومسؤولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس الموافقة على أن تستضيف المملكة بطولة السوبر الإسباني في يناير المقبل، إلى سرعة المفاوضات من الجانب السعودي رغم تلقي الاتحاد الإسباني عروضا أخرى من دول في الشرق الأوسط من بينها قطر، وفي آسيا من بينها الصين واليابان وتايلاند والهند، وكذلك في قارات أخرى لاستضافة السوبر.

وأكد لويس روبياليس في حديثه لصحيفة «ماركا» الإسبانية أمس أن اتخاذ قرار استضافة السعودية للسوبر تم باستقلالية ومسؤولية تامة دون مشاركة أي أطراف أخرى، حيث روعي مصلحة الاتحاد الإسباني والعوائد التي سيجنيها من السوبر الذي سيقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق هي: برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل كأس الملك، إضافة إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يجري السوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، على أن تستضيف السعودية الحدث نفسه مرتين مقبلتين.

وأكد روبياليس أن العائدات المالية من السوبر الإسباني ستوزع على عدد من الألعاب سعيا لتطويرها في مقدمتها كرة القدم النسائية وكرة القدم الشاطئية وكرة الصالات.

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كما كشف رئيس الاتحاد الإسباني للصحيفة، عن إبداء المملكة العربية السعودية رغبة في استضافة مباراة السوبر الإسباني للسيدات أيضا، مؤكدا سعادته بهذه الرغبة، مبينا أن إتمامها دليل جديد على منح المرأة كامل حقوقها، إلا أنه أرجأ الفصل في هذه الخطوة إلى وقت لاحق.

وأضاف «نعمل حاليا على دراسة إقامة السوبر النسائي في إسبانيا أولا، ومن ثم نسعى إلى نقله لدول خارجية».

وزاد «رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي نقل لنا في الاتحاد الإسباني ما تعيشه السعودية خلال الفترة الحالية من تغيير يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسعدنا كثيرا أن تكون كرة القدم الإسبانية عاملا مساهما ومؤثرا في هذا التغيير».

لماذا رجح الاتحاد الإسباني الكفة السعودية؟

الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية

سرعة المفاوضات

جودة الملاعب وسعة مدرجاتها

ضمان الحضور الجماهيري

إقامة البطولة في الشتاء

نجاح السعودية في تنظيم بطولات ضخمة واستضافة منتخبات كبيرة

ضمان عائد مادي مجز

أبرز فوائد استضافة السوبر