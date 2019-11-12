الجمعة أول سعودية بأولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أولمبياد طوكيو 2020 كأول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

ونالت الجمعة بطاقة التأهيل لأولمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84: 6 أمتار بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة أمس ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة، وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خاطفة البطاقة السعودية الرابعة للأولمبياد بعد عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل (كراسي متحركة) وعلي النخلي (جري 100 متر).

ويشارك المنتخب في بطولة العالم الحالية بـ 8 لاعبين هم عبدالرحمن القرشي، فهد الجنيدل، جمعان الزهراني (كراسي متحركة)، وعلي النخلي (جري) وهاني النخلي وسارة الجمعة وأمل الأحمري (رمي جلة وقرص) تحت قيادة المدرب عبدالله مشراوي والمدربة نسيمة أمير والمشرف الفني ناصر القحطاني.