كواسر الوحدة يسعون لتثبيت صدارة الآسيوية بالعربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يواجه فريق كرة اليد بنادي الوحدة نظيره العربي الكويتي اليوم ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية أبطال الدوري الـ 22 المقامة حاليا على صالة سام شوك بكوريا الجنوبية. ويسعى كواسر الوحدة لتخطي العربي ومواصلة صدارة المجموعة. وكان الوحدة تغلب أمس الأول على عمان العماني بنتيجة (27-20) ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، ليتصدر المجموعة بأفضلية الأهداف عن الوكرة القطري وباربار البحريني بعد تساويها بـ 6 نقاط.



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