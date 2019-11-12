اتحاد المبارزة يستضيف رجال وسيدات آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ 9 منتخبات غدا وحتى 16 نوفمبر الحالي، سباقها بالجولة الآسيوية للمبارزة تحت 17 عاما التي يستضيفها الاتحاد السعودي للعبة بمشاركة المنتخب السعودي رجالا وسيدات في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وكان المنتخب السعودي للأسلحة الثلاثة (السايبر، الشيش، الابيه) أنهى أمس الأول المعسكرين الخارجيين اللذين أقامهما في جورجيا ومصر لمدة 10 أيام، استعدادا للجولة الآسيوية، حيث أقام منتخب الرجال والسيدات لسلاحي الشيش والسايبر، معسكره بجورجيا، فيما عسكر منتخب سلاح الابيه في مصر.