شكرا لقرائتكم سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض حمدي فتحي، للاصابة امس الاثنين وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عن تعرضه لقطع في غضروف الركبة وخضوعه للجراحة وهو ما إستلزم سفره إلى المانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للعلاج من هذه الإصابة.
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