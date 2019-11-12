شكرا لقرائتكم سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

وتعرض حمدي فتحي، للاصابة امس الاثنين وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عن تعرضه لقطع في غضروف الركبة وخضوعه للجراحة وهو ما إستلزم سفره إلى المانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للعلاج من هذه الإصابة.