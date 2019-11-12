شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة يجتمع باللاعبين ويطالبهم بالمنافسة مع الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد اللواء عبدالسلام جلسة مع الفريق بحضور الجهاز الفني وجميع اللاعبين، واكد دعم الادارة للفريق وتذليل اي عقبة تواجهم وطالبهم ببذل اقصي جهد لاعادة المقاصة لمكانتها، وحث اللاعبين على تقديم عروض طيبة ومواصلة الانتصارات.
وطلب عبدالسلام من الجميع الاستمرار بنفس الروح والأداء للمنافسة على المربع الذهبى، مشيرًا إلى أن طموح مجلس الإدارة كبير من خلال المنافسة والاستمرار في المقدمة.
وتعهد الجهاز الفني للفريق واللاعبين امام للواء عبدالسلام بمواصلة الانتصارات، والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاصة يجتمع باللاعبين ويطالبهم بالمنافسة مع الكبار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.