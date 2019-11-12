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رئيس المقاصة يجتمع باللاعبين ويطالبهم بالمنافسة مع الكبار...

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جدة - عمرو شويل حرص اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي المقاصة، على حضور تدريب الفريق مساء اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري بلقاء  حرس الحدود يوم 26 نوفمبر الجارى فى الجولة السادسة  للمسابقة.

 

وعقد اللواء عبدالسلام  جلسة مع الفريق بحضور الجهاز الفني وجميع اللاعبين، واكد دعم الادارة للفريق وتذليل اي عقبة تواجهم وطالبهم ببذل اقصي جهد لاعادة المقاصة لمكانتها،  وحث اللاعبين على تقديم عروض طيبة ومواصلة الانتصارات.

 

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وأشاد رئيس المقاصة بجهود الجهاز الفني، ووليد هويدي، مدير الكرة، وبنتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

 

وطلب عبدالسلام من الجميع الاستمرار بنفس الروح والأداء للمنافسة على  المربع الذهبى، مشيرًا إلى أن طموح مجلس الإدارة كبير من خلال المنافسة والاستمرار في المقدمة.

 

وتعهد الجهاز الفني للفريق واللاعبين امام للواء عبدالسلام بمواصلة الانتصارات، والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي للدوري.

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