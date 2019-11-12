شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم المصري وديا استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه بعد تدخل من حازم مرسى مهاجم الاسماعيلي الصاعد ، وشهدت المباراة تعرض محمد مجدى الجمل ومدحت فقوسة للاصابة.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري ، ومن المقرر أن يختتم ودياته الاسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

بينما يستعد المصرى البورسعيدى لإنطلاق دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية نهاية الشهر الجارى.