محمد صلاح يشاهد تدريبات الفراعنة من مقاعد البدلاء...

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جدة - عمرو شويل شاهد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي تدريبات المنتخب الوطني الأول من مقاعد البدلاء ما يزيد من تكهنات غيابه عن مباراتي الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عدم قدرة اللاعب على خوض مباراتي الفراعنة في التصفيات الأفريقية نتيجة حاجته للراحة من إصابة الكاحل التي يعاني منها وخرج بسببها في الدقائق الأخيرة من مباراة المان سيتي.
ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح الي لفحوصات طبية بالمعسكر اليوم لتحديد ما إذا كان يحتاج الى راحة إضافية للتعافي من الاصابة التي يعاني منها أو المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الكاميرون 2021.
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