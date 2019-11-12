فتح الله يشكو الزمالك للكاف غدا...

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وكشف مصدر مقرب من مدافع الزمالك الأسبق إن الأخير قرر ذلك بعد فشل كل محاولاته في الحلول الودية مع مسؤولي الزمالك رغم اجتماعه مع أكثر من مسؤول في النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة وجدولتها بشكل يناسب النادي ، موضحاً أن اللاعب كان يتمنى حل الأزمة بشكل ودي لكن عدم الوصول لأية حلول جعله يقرر تقديم شكوى ضد ناديه السابق للأتحاد الافريقي.
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