شكرا لقرائتكم فتح الله يشكو الزمالك للكاف غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق التوجه غدا الأربعاء إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم سداد مستحقاته المتأخرة في الآونة الأخيرة بعد مطالبة الكاف لمسؤولي القلعة البيضاء بحل أزمة مستحقات اللاعبين السابقين.

وكشف مصدر مقرب من مدافع الزمالك الأسبق إن الأخير قرر ذلك بعد فشل كل محاولاته في الحلول الودية مع مسؤولي الزمالك رغم اجتماعه مع أكثر من مسؤول في النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة وجدولتها بشكل يناسب النادي ، موضحاً أن اللاعب كان يتمنى حل الأزمة بشكل ودي لكن عدم الوصول لأية حلول جعله يقرر تقديم شكوى ضد ناديه السابق للأتحاد الافريقي.